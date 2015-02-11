Премьер Словакии рассчитывает совершить поездку в столицу России.

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо заявил о желании приехать в Москву на Парад Победы, который запланирован на 9 мая 2025 года. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1". Отрывок комментария от европейского эксперта опубликован в Telegram-канале телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой. Фицо заметил, что для небо будет большой честью посетить российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы над фашизмом в рамках Великой Отечественной войны.

Я буду очень рад. <…> Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего - победы над фашизмом. Я чувствую, что это мой личный долг. Роберт Фицо, премьер Словакии

Фицо назвал вздором версию о подрыве Северных потоков украинскими дайверами.

Фото и видео: Telegram / Скабеева