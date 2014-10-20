Фицо назвал вздором версию о подрыве Северных потоков украинскими дайверами

В Словакии оценили версию германии о теракте в Балтийском море.

Версия о подрыве российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" украинскими дайверами - вздор. такое мнение огласил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью для программы "60 минут", выходящей на телеканале "Россия-1". Отрывок комментария иностранного эксперта опубликован в Telegram-канале телеведущей ВГТРК Ольги Скабеевой.

Мы читаем, что какие-то пьяные украинские офицеры заявили, что они собираются его взорвать. Я, конечно, немного преувеличу, но только представьте, как они на маленькой лодочке подплыли к тому месту, где шла труба, прыгнули в воду, погрузились на несколько сотен метров, взяли с собой бенгальские огни, пиротехнику... Роберт Фицо, премьер Словакии

Напомним, что немецкая газета Süddeutsche Zeitung 14 августа сообщила читателям о том, что Генеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". В надзорном ведомстве указали, что в преступлении причастными считаются еще двое представителей киевского режима.

Фицо обвинил ЕК в желании прекратить транзит нефти и газа с востока.

Фото и видео: Telegram / Скабеева