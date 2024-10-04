Премьер Словакии оценил недавнее решение киевского режима.

Европейская комиссия стремится прекратить транзит нефти и газа с восточного направления на запад. Соответствующее заявление местным журналистам в рамках пресс-конференции сделал премьер-министр Словакии, глава крупной партии Smer Роберт Фицо. Выступление опубликовано в его социальных сетях. Иностранный политик пояснил, что планирует обсудить с украинским коллегой вероятность того, что Киев позволит сохранить транзит энергетических ресурсов через территорию своей страны.

Мы боремся с тем, что есть огромное давление от Европейской комиссии, чтобы ничего уже не шло по направлению с востока на запад, никого не беспокоит, что у нас есть какая-то "Дружба", что у нас есть какие-то газопроводы. Роберт Фицо, премьер-министр Словакии

Напомним, что в середине июля Венгрия сообщила общественности о прекращении поставок нефти российской компании "Лукойл" через Украину по нефтепроводу "Дружба". Аналогичное заявление сделали власти в Словакии. Они уточнили, что причина — внесение предприятия в украинский санкционный список.

Белый дом не комментировал то, что покушение на Фицо совершено по политическим мотивам.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico