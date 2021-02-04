Зеленский: Украина изучает вариант замены транзита газа из РФ на Азербайджан

Глава Украины рассказал об изучении условий по контрактам с альтернативными поставщиками топлива.

В настоящее время киевский режим изучает возможность прокачки азербайджанского природного газа через свою территорию в Европейский союз после окончания транзитного договора, заключенного с российской компанией "Газпром". Контракт между сторонами истекает в конце 2024 года. Соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью иностранным журналистам из информационного агентства The Bloomberg. Политик заметил, что власти страны рассматривают альтернативные шаги по тому вопросу, как трубопровод может быть использован другим поставщиком.

Идут переговоры. Мы не хотим продлевать газовый контракт с РФ. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее турецкая газета Handelsblatt уведомила читателей о том, что коллективный Брюссель рассматривает возможность заключить новый контракт на поставки газа с российским "Газпромом" по завершению срока действия договора о транзите топлива, который проходит через украинские земли.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Трампом, чтобы обсудить его мирный план.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент