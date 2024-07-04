Глава Украины оценил предложения, которые хочет внести экс-глава США по разрешению украинского кризиса.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский призвал бывшего американского президента Дональда Трампа обнародовать его план мирного урегулирования конфликта с Москвой. Соответствующее заявление украинский президент сделал в интервью журналистам из информационного агентства The Bloomberg. Иностранная корреспондентка заметила, что украинский политик готов встретиться с экс-президентом США для того, чтобы лично услышать его предложения.

Если президентом станет Трамп, несправедливо потом будет узнать о каких-то трагических для Украины "сюрпризах". Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что западное издание Politico со ссылкой на собственные источники рассказало читателям о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность заключить сделку, по которой НАТО обязуется больше не расширяться на Восточное направление в Европе, а также провести двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным "о том, какую часть украинской территории может сохранить Москва".

"Нужен план". Зеленский высказался о прекращении огня и переговорах.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент