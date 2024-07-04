Глава Украины заметил, что Киев не может доверять Владимиру Путину.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский исключил режим прекращения огня для начала переговоров с российским руководством "без четкого плана". В интервью иностранным журналистам из информационного агентства The Bloomberg политик пояснил, что речь пойдет об обычной заморозке регионального конфликта.

Я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня. Для меня нужен план и для наших людей. <...> Просто прекращение огня – это не окончание, это – заморозка конфликта. Мы не можем доверять Путину. Владимир Зеленский, президент Украины

По словам Владимира Зеленского, Россия якобы может использовать прекращение боевых действий для того, чтобы накопить собственные силы для совершения нового удара по противнику. По этой причине власти в Киеве выступают за достижения договоренностей "на понятной международной площадке", а также в присутствии тех стран, национальным правительствам которых доверяет Украина.

Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца.

Фото и видео: YouTube / Зе!Президент