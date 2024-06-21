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Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца

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Глава Украины рассказал о новом поручении к местному кабинету министров.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электрической энергии на украинской территории в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами получения ресурса. В очередном видеообращении к народу страны политик отметил, что власти рассчитывают на солнечный источник энергии.

Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу… Четкий план достройки всех защитных сооружений,  четкий срок завершения работ.

Владимир Зеленский, глава Украины

Дополнительно Владимир Зеленский распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения на всех общественных и административных объектах, объектах критически значимой государственной инфраструктуры. Глава государства пообещал украинцам, что чиновники будут работать над формированием системы новой энергогенерации, а также децентрализованных энергетических мощностей.

На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України 

Теги: владимир зеленский, солнечная энергия, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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