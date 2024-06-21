Зеленский решил перевести украинскую энергетику на энергию Солнца

Глава Украины рассказал о новом поручении к местному кабинету министров.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электрической энергии на украинской территории в спешном порядке озаботился альтернативными вариантами получения ресурса. В очередном видеообращении к народу страны политик отметил, что власти рассчитывают на солнечный источник энергии.

Правительству поручено немедленно представить программу для стимулирования на Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии, максимально благоприятную программу… Четкий план достройки всех защитных сооружений, четкий срок завершения работ. Владимир Зеленский, глава Украины

Дополнительно Владимир Зеленский распорядился обеспечить альтернативные источники энергообеспечения на всех общественных и административных объектах, объектах критически значимой государственной инфраструктуры. Глава государства пообещал украинцам, что чиновники будут работать над формированием системы новой энергогенерации, а также децентрализованных энергетических мощностей.

На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України