На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС

Владимир Зеленский оценил энергетическую ситуацию в стране.

Около 80 процентов от тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, расположенной на украинской территории уничтожены. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир зеленский, выступая в Берлине на конференции, посвященной вопросу восстановления Украины. Политик объяснил международным союзникам, что у местных властей есть четкий план по тому, как в 2024 году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы - еще 4 ГВт.

80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены. Владимир Зеленский глава Украины

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично говорил о том, что на данный момент 62 энергоблока на местных ГЭС и ТЭС страны оказались разрушены, в том числе не функционируют 20 гидроэнергетических блоков, дававших на нужды государства 1,3 ГВт электроэнергии.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України

