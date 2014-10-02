На Украине уничтожили 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС

Около 80 процентов от тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, расположенной на украинской территории уничтожены. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир зеленский, выступая в Берлине на конференции, посвященной вопросу восстановления Украины. Политик объяснил международным союзникам, что у местных властей есть четкий план по тому, как в 2024 году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы - еще 4 ГВт.
80% тепловой генерации на Украине и треть гидрогенерации просто уничтожены.
Владимир Зеленский глава Украины
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль публично говорил о том, что на данный момент 62 энергоблока на местных ГЭС и ТЭС страны оказались разрушены, в том числе не функционируют 20 гидроэнергетических блоков, дававших на нужды государства 1,3 ГВт электроэнергии.
Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова.
Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України
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