Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

Глава Украины оценил сражения ВСУ за город.

Киевский режим может потерять контроль над городом Харьковом в том случае, если не получит от международных союзников две системы противовоздушной обороны Patriot американского производства. Такое мнение высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью для иностранного телеканала ABC.

Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков. Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков. Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее глава государства Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находился в рабочей поездке в Киеве 14 мая, обратился к зарубежному высокопоставленному гостю с просьбой к Вашингтону предоставить две системы Patriot для защиты Харькова. Отмечается, что американский дипломат не дал политику однозначного ответа.

Зеленский назвал Харьковскую область одним из наиболее горячих направлений.

Фото и видео: YouTube / ABC News