Президент Украины оценил ситуацию для ВСУ на поле боя.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский, заслушав в понедельник, 13 мая, доклады главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и министра по обороне Рустема Умерова, назвал ситуацию, происходящую на территории Харьковской области, одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения российских Вооруженных сил на указанном направлении. Ранее политик назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно под населенным пунктом Волчанск. Дополнительно Генеральный штаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку, сложившуюся на харьковском направлении. Иностранные военнослужащие отметили "тактический успех" российских сил в регионе конфликта.

Заслушал доклады главкома и министра обороны о ситуации на всех направлениях, где наиболее сейчас горячо. Харьковская область - продолжаются наши контрударные действия, и направление усилено, в частности, Волчанск и в целом пограничные районы. Владимир Зеленский, президент Украины

Глава Украины заметил, бригадный генерал, командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков" Михаил Драпатый, которому вверено под руководство данное направление фронта, находится на своем рабочем месте.

Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України