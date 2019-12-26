Жена Семака рассказала, как сделать "Нутеллу" из авокадо

Будучи веганом, Анна приучает детей-сладкоежек к правильному питанию.

Супруга главного тренера "Зенита" Анна Семак поделилась с подписчиками в Instagram рецептом "Нутеллы" из авокадо. Будучи веганом, женщина приучает детей-сладкоежек к правильному питанию.

Анна заявила, что не склоняет своих детей к веганству, однако считает, что иногда можно схитрить и сделать их рацион максимально полезным. Например, в супе-пюре можно спрятать брокколи, цветную капусту и шпинат, замешав все это в блендере. Вместо покупной "Нутеллы" можно сделать свою. Для этого понадобятся три авокадо, горький или кешью-шоколад и ложка кокосового масла.

"Растопить шоколад на водяной бане, взбить в блендере и поставить в холодильник на несколько часов", - поделилась рецептом приготовления домашней "Нутеллы" Анна.

Также многодетная мать напомнила, что при выборе макарон стоит обратить внимание на их состав.

"Макаронные изделия необходимо брать без глютена, ведь он тяжело переваривается из-за высокого содержания клейковины — пшеничного белка", - заметила женщина.

Ранее мы писали, что жена Семака села на карантин вместе с детьми.

Фото: Instagram / annas_secret_garden