Новогодний стол на 2022 год: подборка рецептов от шеф-повара Александра Бельковича

В этом материале Piter.TV отойдет от традиции. Вместе с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСто кухня" на СТС Александром Бельковичем мы предлагаем вам приготовить на Новый год что-то другое. Вместо бутербродов с икрой попробуйте фаршированные яйца, а запеченную курицу с картофелем можно заменить пряной свининой с пьяным рисом или утиной грудкой. К чаю или кофе подайте гостям мандариновый тарт с меренгой или Тирамису. Приятного аппетита!
Рецепты на новый год 2022
Новогодние закуски: фаршированные яйца и рулетики из лосося
Ингредиенты для фаршированных яиц
Яйца 10 штук
Скумбрия холодного копчения 1 тушка
Сливочный сыр 2 ст. ложки
Зеленый лук 5 перьев
Красная икра 20 г
Сметана 1 ст. ложка
Приготовление
1. Отварить яйца вкрутую, аккуратно опустить яйца в кастрюлю с водой и после закипания, убавить огонь до минимума и варить около 10 минут.
2. Когда яйца сварятся, слить кипяток и опустить в холодную воду.
Совет от шефа: "Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка".
3. Каждое яйцо разрезать пополам. Вытащить желтки и переложить в отдельную миску.
4. У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.
Совет от шефа: "Одной скумбрии хватит, чтобы фаршировать 10 яиц. На 5 яиц хватит одной спинки скумбрии".
5. Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.
6. Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.
7. Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.
8. Каждую половинку яйца фаршировать начинкой.
Сервировка
9. Фаршированные яйца переложить на праздничную тарелку.
10. Украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.
Ингредиенты для рулетиков с лососем
Свежая форель 470 г
Болгарский красный перец 1 штука
Фасоль зеленая стручковая 85 г
Сыр фета 100 г
Приправа для рыбы с лимоном 10 г
Растительное масло 35 мл
Соль
Перец
Приготовление
1. Отрезать голову под углом до хруста хребта. Разрезать рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.
2. Из одного филе удалить реберные косточки.
Совет от шефа: "Для рулетов подойдет любая красная рыба".
3. По направлению от середины к концу филе нарезать на тонкие пласты.
4. Болгарский перец нарезать тонкими брусочками.
5. На сковороду налить 20 мл растительного масла и поставить на огонь.
6. В сковороду закинуть перец, стручковую фасоль, посолить 1 щепоткой, перемешать и обжарить в течение 5 минут. Затем овощи остудить при комнатной температуре.
Совет от шефа: "Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке".
7. Пергаментной бумагой выстлать дно противня и смазать 10 мл растительного масла.
8. Нарезать сыр тонкими ломтиками.
9. Каждый пласт посыпать 1 щепоткой приправы для рыбы, выложить по 1 брусочку перца, 2 - 3 стручка фасоли, ломтику сыра и завернуть в виде рулетов.
10. Переложить рулетики на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.
Сервировка
11. Рулетики из лосося переложить на порционные тарелки.
Салаты на Новый год
Салат с копченной курицей и картошкой
Салатный микс (фриссе, романо и родиччо) 200 г
Куриная грудка варено-копченая 220 г
Картофель средний/мелкий 250 г
Черри красные 200 г
Мандарины 2 штуки
Яйца 3 штуки
Йогурт классический 140 г
Зерновая горчица 1,5 ч. ложки
Мед жидкий 1 ч. ложка
Чеснок 2 зубчика
Прованские травы 1 ст. ложка
Подсолнечное масло 20 мл
Соль
Перец
Приготовление
1. Картофель среднего и мелкого размера промыть, просушить, переложить на фольгу, посыпать прованскими травами, добавить 2 измельченных зубчика чеснока, посолить и взбрызнуть 20 мл растительного масла. Хорошо перемешать картофель в специях, завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовый картофель развернуть, дать остыть и нарезать дольками.
2. Йогурт смешать с 1,5 ч. ложкой горчицы, 1 ч. ложкой меда и перемешать.
3. У грудки снять кожу и нарезать соломкой.
4. Отваренные и очищенные яйца нарезать дольками.
5. Помидоры черри нарезать пополам.
6. Мандарины очистить и убрать белые волокна с каждой дольки.
7. Отложить несколько ингредиентов для украшения.
8. Переложить салатный микс в глубокий салатник и отправить к нему курицу, яйца, картофель, черри, мандариновые дольки, посолить и поперчить по вкусу и аккуратно перемешать, поднимая ингредиенты снизу вверх.
9. Отправить заправку в салат и аккуратно перемешать.
Сервировка
10. Переложить салат на тарелки.
Салат с жареными баклажанами
Баклажан 1 штука
Черри помидоры 3 штуки
Чили перец мини 1 штука
Кетчуп 1 ст. ложка
Кукурузный крахмал 30 г
Растительное масло 520 мл
Половинка лимона
Мед 1 ст. ложка
Кинза 2 веточки 5 г
Кунжутные семечки 1 щепотка
Соль
Приготовление
1. У баклажана отрезать зеленую часть и нарезать на крупные кусочки.
2. Добавить к баклажану кетчуп и перемешать.
3. Добавить к баклажану кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.
4. Отправить баклажан в кипящее растительное масло (500 мл), перемешать шумовкой и через 2 минуты переложить баклажан из масла на тарелку с бумажной салфеткой.
5. Заправка: выжать сок половины лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.
6. Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.
7. К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить 4 ст. ложками заправки и посолить щепоткой. Всё перемешать и переложить на порционную тарелку.
Сервировка
8. Украсить листиками кинзы и кунжутными семечками.
Рецепты горячих блюд на Новый год
Утиная грудка с томленой грушей в апельсиновом соке
Ингредиенты на 2 порции
Утиная грудка 2 штуки 400 г
Груша средняя 2 штуки
Апельсин средний 2 штуки
Чеснок 4 зубчика
Мед жидкий 1 ст. ложка
Подсолнечное масло 20 мл
Соль
Перец
Зеленый салат или зелень для подачи
Приготовление
1. На каждой утиной грудке с одной стороны сделать надрезы крест-накрест. Отправить грудки в неглубокую кастрюлю (или глубокую сковороду), обжарить с одной стороны на среднем огне, перевернуть на вторую сторону и накрыть крышкой. Утку томить до готовности, в середине приготовления посолить и поперчить по вкусу.
2. Зубчики чеснока очистить и мелко нарубить.
3. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить чеснок.
4. Груши разрезать на 4 части, удалить семенные коробочки и отправить к чесноку.
5. Когда груша слегка обжарится, выжать сок из 2 апельсинов и добавить мед.
Сервировка
6. Подавать грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полить сверху апельсиновым соусом.
Запеченная свинина в апельсиновой глазури с пряно-пьяным рисом
Ингредиенты на 13 порций
Свиная шейка 2 500 г
Чеснок 3 головки
Лук репчатый 4 штуки
Половинка апельсина
Рис среднезерновой 800 г
Инжир сухой 120 г
Курага 150 г
Корица молотая 1,5 ч. ложки
Куркума молотая 1 ст. ложка
Коньяк 100 мл
Гвоздика 7 зонтиков
Зира семена большая горсть
Апельсиновый сок 0,5 л
Аджика 1,5 ч. ложки
Подсолнечное масло 70 мл
Черный перец горошком 1 горсть
Соль
Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20*30 см и чугунок с крышкой (утятница), чтобы помещалось в духовку
Приготовление
1. Целый кусок свинины переложить в форму для выпекания.
2. Разрезать вдоль 3 головки чеснока (неочищенные), нарезать неочищенный лук и половинку апельсина на дольки. Все положить к свинине. Свинину посолить, добавить горсть перца горошком, влить на противень вокруг мяса 200 мл воды и накрыть 3 слоями фольги.
3. Отправить свинину запекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа.
Совет от шефа: "Заняться гарниром, когда свинина томится в духовке уже 1 час".
4. Три луковицы очистить и нарезать соломкой. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета.
5. На дно чугунной формы (утятницы) выложить с одной стороны инжир, а с другой стороны курагу и сверху ровным слоем обжаренный лук.
6. Равномерно засыпать сухофрукты рисом и добавить 7 зонтиков гвоздики и большую горсть зиры.
7. В 1,5 л воды добавить 1,5 ч. ложки корицы, 1 ст. ложку куркумы, 4 щепотки соли, 50 мл растительного масла и перемешать. Залить ароматной водой рис.
8. Добавить в рис 100 мл коньяка, накрыть рис крышкой и отправить гарнир в чугунке в духовку к свинине на 40 минут. Готовому рису надо дать постоять и успокоиться.
Глейз:
9. В глубокую сковороду налить 500 мл апельсинового сока и вываривать на медленном огне. В вываренный сок добавить 1 ч. ложку аджики и перемешать до однородности.
10. Вытащить свинину из духовки и переложить на противень, покрыть сверху апельсиновым глейзом и отправить в духовку на режим гриль с конвенцией еще на 10 минут.
11. Покрыть большим блюдом утятницу с рисом и резко перевернуть, так чтобы рис держал красивую форму.
12. Свинину нарезать на порционные толстые кусочки.
Сервировка
13. Переложить гарнир на порционные тарелки и рядом выложить кусочки свинины.
Рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри
Ингредиенты на 4 порции
Судак 1,5 кг
Картофель 780 г
Апельсины 2 штуки
Лимоны 3 штуки
Растительное масло 80 мл
Розмарин 2 г
Карри 10 г
Сахар 15 г
Перец
Соль
Приготовление
1. У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.
2. В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.
Совет от шефа: "Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче".
3. Противень посыпать 2 щепотками сахара и чередуя выложить по всей поверхности противня, обжаренные апельсины и лимоны.
Совет от шефа: "Если добавить сахар, апельсины и лимоны закарамелизуются и будут чуть слаще".
4. Цитрусовые на противне посыпать сверху 3 щепотками сахара.
5. Заранее потрошеного судака посолить 5 щепотками, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи со всех сторон и внутри.
6. Судака полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.
7. Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.
8. Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.
Совет от шефа: "Если у картофеля твердая шкурка, его лучше почистить".
9. К картофелю насыпать карри, посолить 2 щепотками, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.
10. Выложить внахлест картофель на другой противень.
11. Отправить оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.
12. У готового судака удалить спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.
Сервировка
13. На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и филе рыбы.
Десерты на Новый год
Тирамису
Ингредиенты на 2 порции
Савоярди печенье 9 штук
Кофе молотый 2 ст. ложки на 200 мл воды
Коньяк 20 мл
Яйца 2 штуки
Маскарпоне 150 г
Сахар 50 г
Какао 2 ч. ложки
Шоколад темный 1/5 плитки
Приготовление
1. Заранее сварить 200 мл кофе.
Совет от шефа: "Для тирамису нужен остывший кофе".
2. Разбить яйца и отделить желтки от белков.
3. К желткам добавить сахар и взбить миксером до однородной густой консистенции.
4. Маскарпоне переложить к желткам и взбить миксером до консистенции крема.
5. В кофе налить коньяк и перемешать.
6. Пропитать на половину 4 савоярди в кофе с коньяком и переложить по 2 своярди в каждую стеклянную пиалу.
Совет от шефа: "Савоярди нужно пропитать не до конца, иначе бисквит получится жидким".
7. Поверх бисквита в каждую пиалу положить по 1-2 ст. ложки крема.
8. Затем еще один слой пропитанного бисквита (по 2,5 савоярди) и сверху слой крема.
Совет от шефа: "Чтобы десерт стал плотнее, его нужно отправить на некоторое время в холодильник".
Сервировка
9. Каждый тирамису посыпать какао и тертым шоколадом.
Мандариновый тарт с меренгой
Ингредиенты для 8 больших кусков (2 кг)
Тесто:
Мука пшеничная 320 г
Сахарная пудра 110 г
Яйца 1 штука
Сливочное масло 150 г
Соль
Крем:
Мандарины 7 штук
Лимон 1 штука
Сахар 220 г
Яйца 8 штук (желтки)
Сливочное масло 120 г
Желатин листовой 25 г
Меренга:
Белки 8 штук
Сахар 440 г
Вода 130 мл
Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см, пергаментная бумага и кондитерский пакет с насадкой.
Приготовление
Тесто:
1. В большую миску отправить муку, сахарную пудру, 1 яйцо, щепотку соли и сливочное масло комнатной температуры. Все ингредиенты замешать рукой до однородной консистенции. Тесто переложить в пакет и отправить в холодильник на 20 минут, чтобы тесто стало более эластичное.
2. Раскатать тесто с помощью скалки в круглый пласт под размер формы (для дна и стенок).
3. Пергаментной бумагой застелить дно формы и зажать бортами, переложить аккуратно в форму тесто и равномерно распределить по дну и бортам, убрать лишнее тесто, чтобы не торчало из формы.
4. Хаотично потыкать вилкой дно тесто, чтобы не вздулось во время выпекания. Покрыть плотно тесто фольгой и равномерно засыпать чечевицей (или любой другой крупой), чтобы корж ровно выпекался. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем вытащить из духовки, убрать чечевицу с фольгой и отправить обратно в духовку еще на 5 минут.
Крем:
5. Залить желатин небольшим количеством воды и оставить набухать около 10 минут.
6. Выжать сок из мандаринов и лимона (должно получиться 400 мл сока) и перелить в сотейник.
7. Срезать с одного мандарина цедру и отправить в сотейник с соком.
8. Разбить 8 яиц и отделить желтки от белков, желтки для начинки, а белки оставить для меренги.
9. Добавить в сотейник с соком сахар (220 г), 8 желтков и постоянно помешивая венчиком заваривать на медленном огне до густоты не давая пригореть. Как только сок закипит, добавить сливочное масло (120 г) и желатин (предварительно отжать от воды), перемешать до однородности. Процедить крем через сито.
10. Перелить крем в форму с тестом, равномерно распределить по поверхности и накрыть пищевой пленкой. Отправить тарт в холодильник до полного застывания минимум на 4 часа.
Меренга:
11. Сироп – в сотейник налить 130 мл воды, всыпать сахар (440 г) и поставить на минимальный огонь. Вываривать, постоянно помешивая до момента, когда сироп начнет выстраиваться в тонкую тягучую ниточку.
12. В дежу отправить 8 белков и немного взбить. Как только белки начнут увеличиваться в объеме, начать вливать тонкой струйкой сироп и одновременно взбивать около 10 минут, до момента пока меренга не станет плотной (до плотных пиков) и глянцевой.
13. Застывший тарт вытащить из холодильника и отстегнуть борта, переложить тарт на декоративную доску.
14. Переложить меренгу в кондитерский пакет с насадкой, встряхнуть и отрезать кончик. Сверху тарта по периметру отсадить меренговые луковки.
15. Меренгу на тарте слегка подпечь с помощью газовой горелки.
Сервировка
16. Мандариновый тарт с меренгой разрезать на порционные кусочки.
Фото: пресс-служба СТС
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