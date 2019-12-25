Новогодний стол на 2022 год: подборка рецептов от шеф-повара Александра Бельковича

Какая еда ассоциируются у вас с Новым годом? Наверняка, у многих это оливье, сельдь под шубой, крабовый салат и холодец. Эти блюда давно стали традиционными для подачи на праздничный стол. Их рецепты знает наизусть каждая хозяйка.

В этом материале Piter.TV отойдет от традиции. Вместе с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСто кухня" на СТС Александром Бельковичем мы предлагаем вам приготовить на Новый год что-то другое. Вместо бутербродов с икрой попробуйте фаршированные яйца, а запеченную курицу с картофелем можно заменить пряной свининой с пьяным рисом или утиной грудкой. К чаю или кофе подайте гостям мандариновый тарт с меренгой или Тирамису. Приятного аппетита!

Рецепты на новый год 2022

Новогодние закуски: фаршированные яйца и рулетики из лосося

Ингредиенты для фаршированных яиц

Яйца 10 штук

Скумбрия холодного копчения 1 тушка

Сливочный сыр 2 ст. ложки

Зеленый лук 5 перьев

Красная икра 20 г

Сметана 1 ст. ложка

Приготовление

1. Отварить яйца вкрутую, аккуратно опустить яйца в кастрюлю с водой и после закипания, убавить огонь до минимума и варить около 10 минут.

2. Когда яйца сварятся, слить кипяток и опустить в холодную воду.

Совет от шефа: "Чтобы легко очистить яйца – нужно повредить скорлупу (постучать по столу), а затем опустить их в воду. Вода затечет под скорлупу, и тогда скорлупа будет легко отделяться от белка".

3. Каждое яйцо разрезать пополам. Вытащить желтки и переложить в отдельную миску.

4. У скумбрии снять кожу, отделить филе, убрать косточки и нарезать на маленькие кусочки.

Совет от шефа: "Одной скумбрии хватит, чтобы фаршировать 10 яиц. На 5 яиц хватит одной спинки скумбрии".

5. Отправить скумбрию к желткам, перемешать и перетереть вилкой.

6. Добавить в начинку сливочный сыр и сметану, перемешать до однородной консистенции.

7. Зеленый лук мелко нарезать, отправить в начинку (оставив немного на украшение) и перемешать.

8. Каждую половинку яйца фаршировать начинкой.

Сервировка

9. Фаршированные яйца переложить на праздничную тарелку.

10. Украсить каждую половинку несколькими икринками и колечками зеленого лука.

Ингредиенты для рулетиков с лососем

Свежая форель 470 г

Болгарский красный перец 1 штука

Фасоль зеленая стручковая 85 г

Сыр фета 100 г

Приправа для рыбы с лимоном 10 г

Растительное масло 35 мл

Соль

Перец

Приготовление

1. Отрезать голову под углом до хруста хребта. Разрезать рыбу пополам, по направлению к хвосту вдоль реберных костей.

2. Из одного филе удалить реберные косточки.

Совет от шефа: "Для рулетов подойдет любая красная рыба".

3. По направлению от середины к концу филе нарезать на тонкие пласты.

4. Болгарский перец нарезать тонкими брусочками.

5. На сковороду налить 20 мл растительного масла и поставить на огонь.

6. В сковороду закинуть перец, стручковую фасоль, посолить 1 щепоткой, перемешать и обжарить в течение 5 минут. Затем овощи остудить при комнатной температуре.

Совет от шефа: "Овощи стоит заранее обжарить, чтобы они быстро приготовились в духовке".

7. Пергаментной бумагой выстлать дно противня и смазать 10 мл растительного масла.

8. Нарезать сыр тонкими ломтиками.

9. Каждый пласт посыпать 1 щепоткой приправы для рыбы, выложить по 1 брусочку перца, 2 - 3 стручка фасоли, ломтику сыра и завернуть в виде рулетов.

10. Переложить рулетики на противень и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

Сервировка

11. Рулетики из лосося переложить на порционные тарелки.

Салаты на Новый год

Салат с копченной курицей и картошкой

Салатный микс (фриссе, романо и родиччо) 200 г

Куриная грудка варено-копченая 220 г

Картофель средний/мелкий 250 г

Черри красные 200 г

Мандарины 2 штуки

Яйца 3 штуки

Йогурт классический 140 г

Зерновая горчица 1,5 ч. ложки

Мед жидкий 1 ч. ложка

Чеснок 2 зубчика

Прованские травы 1 ст. ложка

Подсолнечное масло 20 мл

Соль

Перец

Приготовление

1. Картофель среднего и мелкого размера промыть, просушить, переложить на фольгу, посыпать прованскими травами, добавить 2 измельченных зубчика чеснока, посолить и взбрызнуть 20 мл растительного масла. Хорошо перемешать картофель в специях, завернуть в фольгу и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Готовый картофель развернуть, дать остыть и нарезать дольками.

2. Йогурт смешать с 1,5 ч. ложкой горчицы, 1 ч. ложкой меда и перемешать.

3. У грудки снять кожу и нарезать соломкой.

4. Отваренные и очищенные яйца нарезать дольками.

5. Помидоры черри нарезать пополам.

6. Мандарины очистить и убрать белые волокна с каждой дольки.

7. Отложить несколько ингредиентов для украшения.

8. Переложить салатный микс в глубокий салатник и отправить к нему курицу, яйца, картофель, черри, мандариновые дольки, посолить и поперчить по вкусу и аккуратно перемешать, поднимая ингредиенты снизу вверх.

9. Отправить заправку в салат и аккуратно перемешать.

Сервировка

10. Переложить салат на тарелки.

Салат с жареными баклажанами

Баклажан 1 штука

Черри помидоры 3 штуки

Чили перец мини 1 штука

Кетчуп 1 ст. ложка

Кукурузный крахмал 30 г

Растительное масло 520 мл

Половинка лимона

Мед 1 ст. ложка

Кинза 2 веточки 5 г

Кунжутные семечки 1 щепотка

Соль

Приготовление

1. У баклажана отрезать зеленую часть и нарезать на крупные кусочки.

2. Добавить к баклажану кетчуп и перемешать.

3. Добавить к баклажану кукурузный крахмал и обвалять со всех сторон.

4. Отправить баклажан в кипящее растительное масло (500 мл), перемешать шумовкой и через 2 минуты переложить баклажан из масла на тарелку с бумажной салфеткой.

5. Заправка: выжать сок половины лимона, добавить мед, мелко нарезать чили, налить 20 мл растительного масла и перемешать.

6. Помидоры черри разрезать на 4 дольки и переложить в салатник.

7. К помидорам переложить баклажаны, нарвать руками кинзу, полить 4 ст. ложками заправки и посолить щепоткой. Всё перемешать и переложить на порционную тарелку.

Сервировка

8. Украсить листиками кинзы и кунжутными семечками.

Рецепты горячих блюд на Новый год

Утиная грудка с томленой грушей в апельсиновом соке

Ингредиенты на 2 порции

Утиная грудка 2 штуки 400 г

Груша средняя 2 штуки

Апельсин средний 2 штуки

Чеснок 4 зубчика

Мед жидкий 1 ст. ложка

Подсолнечное масло 20 мл

Соль

Перец

Зеленый салат или зелень для подачи

Приготовление

1. На каждой утиной грудке с одной стороны сделать надрезы крест-накрест. Отправить грудки в неглубокую кастрюлю (или глубокую сковороду), обжарить с одной стороны на среднем огне, перевернуть на вторую сторону и накрыть крышкой. Утку томить до готовности, в середине приготовления посолить и поперчить по вкусу.

2. Зубчики чеснока очистить и мелко нарубить.

3. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить чеснок.

4. Груши разрезать на 4 части, удалить семенные коробочки и отправить к чесноку.

5. Когда груша слегка обжарится, выжать сок из 2 апельсинов и добавить мед.

Сервировка

6. Подавать грудку, нарезанную кусочками, вместе с грушей и зеленым салатом, полить сверху апельсиновым соусом.

Запеченная свинина в апельсиновой глазури с пряно-пьяным рисом

Ингредиенты на 13 порций

Свиная шейка 2 500 г

Чеснок 3 головки

Лук репчатый 4 штуки

Половинка апельсина

Рис среднезерновой 800 г

Инжир сухой 120 г

Курага 150 г

Корица молотая 1,5 ч. ложки

Куркума молотая 1 ст. ложка

Коньяк 100 мл

Гвоздика 7 зонтиков

Зира семена большая горсть

Апельсиновый сок 0,5 л

Аджика 1,5 ч. ложки

Подсолнечное масло 70 мл

Черный перец горошком 1 горсть

Соль

Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20*30 см и чугунок с крышкой (утятница), чтобы помещалось в духовку

Приготовление

1. Целый кусок свинины переложить в форму для выпекания.

2. Разрезать вдоль 3 головки чеснока (неочищенные), нарезать неочищенный лук и половинку апельсина на дольки. Все положить к свинине. Свинину посолить, добавить горсть перца горошком, влить на противень вокруг мяса 200 мл воды и накрыть 3 слоями фольги.

3. Отправить свинину запекаться в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 2 часа.

Совет от шефа: "Заняться гарниром, когда свинина томится в духовке уже 1 час".

4. Три луковицы очистить и нарезать соломкой. На разогретую сковороду налить 20 мл растительного масла и обжарить лук до золотистого цвета.

5. На дно чугунной формы (утятницы) выложить с одной стороны инжир, а с другой стороны курагу и сверху ровным слоем обжаренный лук.

6. Равномерно засыпать сухофрукты рисом и добавить 7 зонтиков гвоздики и большую горсть зиры.

7. В 1,5 л воды добавить 1,5 ч. ложки корицы, 1 ст. ложку куркумы, 4 щепотки соли, 50 мл растительного масла и перемешать. Залить ароматной водой рис.

8. Добавить в рис 100 мл коньяка, накрыть рис крышкой и отправить гарнир в чугунке в духовку к свинине на 40 минут. Готовому рису надо дать постоять и успокоиться.

Глейз:

9. В глубокую сковороду налить 500 мл апельсинового сока и вываривать на медленном огне. В вываренный сок добавить 1 ч. ложку аджики и перемешать до однородности.

10. Вытащить свинину из духовки и переложить на противень, покрыть сверху апельсиновым глейзом и отправить в духовку на режим гриль с конвенцией еще на 10 минут.

11. Покрыть большим блюдом утятницу с рисом и резко перевернуть, так чтобы рис держал красивую форму.

12. Свинину нарезать на порционные толстые кусочки.

Сервировка

13. Переложить гарнир на порционные тарелки и рядом выложить кусочки свинины.

Рыба в апельсинах и лимонах с картошкой карри

Ингредиенты на 4 порции

Судак 1,5 кг

Картофель 780 г

Апельсины 2 штуки

Лимоны 3 штуки

Растительное масло 80 мл

Розмарин 2 г

Карри 10 г

Сахар 15 г

Перец

Соль

Приготовление

1. У апельсинов и лимонов с помощью ножа отрезать попки и нарезать кружочками по 0,5 см толщиной.

2. В две сковороды налить по 10 мл растительного масла и обжарить кружочки лимонов и апельсинов с двух сторон до золотистой корочки.

Совет от шефа: "Цитрусовые следует обжарить, чтобы выделился лишний сок и кожура стала мягче".

3. Противень посыпать 2 щепотками сахара и чередуя выложить по всей поверхности противня, обжаренные апельсины и лимоны.

Совет от шефа: "Если добавить сахар, апельсины и лимоны закарамелизуются и будут чуть слаще".

4. Цитрусовые на противне посыпать сверху 3 щепотками сахара.

5. Заранее потрошеного судака посолить 5 щепотками, поперчить по вкусу, посыпать розмарином снаружи со всех сторон и внутри.

6. Судака полить 20 мл растительного масла и обмазать от головы к хвосту.

7. Положить рыбу на цитрусовую подушку на противень, спинным плавником вверх.

8. Заранее вымыть и высушить картофель, нарезать тонкими кружочками.

Совет от шефа: "Если у картофеля твердая шкурка, его лучше почистить".

9. К картофелю насыпать карри, посолить 2 щепотками, налить 40 мл растительного масла и перемешать руками.

10. Выложить внахлест картофель на другой противень.

11. Отправить оба противня в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут.

12. У готового судака удалить спинной плавник, сделать надрез в середине спины от головы к хвосту, и с помощью ложки отделить филе от костей.

Сервировка

13. На тарелку переложить картофель, запеченные кружочки апельсина и лимона и филе рыбы.

Десерты на Новый год

Тирамису

Ингредиенты на 2 порции

Савоярди печенье 9 штук

Кофе молотый 2 ст. ложки на 200 мл воды

Коньяк 20 мл

Яйца 2 штуки

Маскарпоне 150 г

Сахар 50 г

Какао 2 ч. ложки

Шоколад темный 1/5 плитки

Приготовление

1. Заранее сварить 200 мл кофе.

Совет от шефа: "Для тирамису нужен остывший кофе".

2. Разбить яйца и отделить желтки от белков.

3. К желткам добавить сахар и взбить миксером до однородной густой консистенции.

4. Маскарпоне переложить к желткам и взбить миксером до консистенции крема.

5. В кофе налить коньяк и перемешать.

6. Пропитать на половину 4 савоярди в кофе с коньяком и переложить по 2 своярди в каждую стеклянную пиалу.

Совет от шефа: "Савоярди нужно пропитать не до конца, иначе бисквит получится жидким".

7. Поверх бисквита в каждую пиалу положить по 1-2 ст. ложки крема.

8. Затем еще один слой пропитанного бисквита (по 2,5 савоярди) и сверху слой крема.

Совет от шефа: "Чтобы десерт стал плотнее, его нужно отправить на некоторое время в холодильник".

Сервировка

9. Каждый тирамису посыпать какао и тертым шоколадом.

Мандариновый тарт с меренгой

Ингредиенты для 8 больших кусков (2 кг)

Тесто:

Мука пшеничная 320 г

Сахарная пудра 110 г

Яйца 1 штука

Сливочное масло 150 г

Соль

Крем:

Мандарины 7 штук

Лимон 1 штука

Сахар 220 г

Яйца 8 штук (желтки)

Сливочное масло 120 г

Желатин листовой 25 г

Меренга:

Белки 8 штук

Сахар 440 г

Вода 130 мл

Вам понадобится форма для выпекания со съемными бортами диаметром 22 см, пергаментная бумага и кондитерский пакет с насадкой.

Приготовление

Тесто:

1. В большую миску отправить муку, сахарную пудру, 1 яйцо, щепотку соли и сливочное масло комнатной температуры. Все ингредиенты замешать рукой до однородной консистенции. Тесто переложить в пакет и отправить в холодильник на 20 минут, чтобы тесто стало более эластичное.

2. Раскатать тесто с помощью скалки в круглый пласт под размер формы (для дна и стенок).

3. Пергаментной бумагой застелить дно формы и зажать бортами, переложить аккуратно в форму тесто и равномерно распределить по дну и бортам, убрать лишнее тесто, чтобы не торчало из формы.

4. Хаотично потыкать вилкой дно тесто, чтобы не вздулось во время выпекания. Покрыть плотно тесто фольгой и равномерно засыпать чечевицей (или любой другой крупой), чтобы корж ровно выпекался. Отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Затем вытащить из духовки, убрать чечевицу с фольгой и отправить обратно в духовку еще на 5 минут.

Крем:

5. Залить желатин небольшим количеством воды и оставить набухать около 10 минут.

6. Выжать сок из мандаринов и лимона (должно получиться 400 мл сока) и перелить в сотейник.

7. Срезать с одного мандарина цедру и отправить в сотейник с соком.

8. Разбить 8 яиц и отделить желтки от белков, желтки для начинки, а белки оставить для меренги.

9. Добавить в сотейник с соком сахар (220 г), 8 желтков и постоянно помешивая венчиком заваривать на медленном огне до густоты не давая пригореть. Как только сок закипит, добавить сливочное масло (120 г) и желатин (предварительно отжать от воды), перемешать до однородности. Процедить крем через сито.

10. Перелить крем в форму с тестом, равномерно распределить по поверхности и накрыть пищевой пленкой. Отправить тарт в холодильник до полного застывания минимум на 4 часа.

Меренга:

11. Сироп – в сотейник налить 130 мл воды, всыпать сахар (440 г) и поставить на минимальный огонь. Вываривать, постоянно помешивая до момента, когда сироп начнет выстраиваться в тонкую тягучую ниточку.

12. В дежу отправить 8 белков и немного взбить. Как только белки начнут увеличиваться в объеме, начать вливать тонкой струйкой сироп и одновременно взбивать около 10 минут, до момента пока меренга не станет плотной (до плотных пиков) и глянцевой.

13. Застывший тарт вытащить из холодильника и отстегнуть борта, переложить тарт на декоративную доску.

14. Переложить меренгу в кондитерский пакет с насадкой, встряхнуть и отрезать кончик. Сверху тарта по периметру отсадить меренговые луковки.

15. Меренгу на тарте слегка подпечь с помощью газовой горелки.

Сервировка

16. Мандариновый тарт с меренгой разрезать на порционные кусочки.

Фото: пресс-служба СТС