Жена Семака села на карантин вместе с детьми

Супруги считают, что вирус опаснее всего для младшей дочери.

Анна и Сергей Семак решили, что супруге вместе с детьми необходимо сесть на карантин и пробыть дома столько времени, сколько потребуется.

"Для Тани новый вирус опасен больше всего. Ей нельзя болеть пневмонией, как сказал врач", – отметила Анна Семак в своей соцсети.

Женщина планировала съездить в Африку с гуманитарной миссией, но поездку пришлось отложить.

Ранее мы писали, что студенты ЛГУ переходят на дистанционную форму обучения из-за угрозы коронавируса.

Фото: instagram.com/annas_secret_garden