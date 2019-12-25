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Студенты ЛГУ переходят на дистанционную форму обучения из-за угрозы коронавируса
Сегодня, 17:27
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Arinablinova

Студенты ЛГУ переходят на дистанционную форму обучения из-за угрозы коронавируса

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Переход осуществится с 16 марта.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что из-за угрозы распространения коронавируса, студенты ЛГУ имени Александра Сергеевича Пушкина переходят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщили в нескольких официальных группах вуза, в том числе и в группе "Факультета иностранных языков ЛГУ", социальной сети "Вконтакте".

В обращении уточняется, что переход осуществляется с завтрашнего дня, 16 марта, и что в университет приходить не надо. 

Ранее мы писали, что Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение.

Фото: vk.com/lgulanguages ,pexels

Теги: вузы, коронавирус, лгу, студенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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