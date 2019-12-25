Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение

С 16 марта в Санкт-Петербургском государственном университете студентам юридического факультета и Высшей школы менеджмента разрешили не посещать лекции и практики.
В приказе первого проректора по Учебной и методической работе сообщается, что посещение учебных занятий по данным образовательным программам необязательно.
Информация появилась в официальной группе университета "ВКонтакте".
Скоро студенты СПбГУ перейдут на дистанционное обучение.
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Фото: Pixabay
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