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Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение
Сегодня, 11:39
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arteliseev

Студенты СПбГУ переходят на дистанционное обучение

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Это связано с угрозой распространения коронавируса.

С 16 марта в Санкт-Петербургском государственном университете студентам юридического факультета и Высшей школы менеджмента разрешили не посещать лекции и практики. 

В приказе первого проректора по Учебной и методической работе сообщается, что посещение учебных занятий по данным образовательным программам необязательно.

Информация появилась в официальной группе университета "ВКонтакте".

Скоро студенты СПбГУ перейдут на дистанционное обучение.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга рассказал о работе властей по борьбе с коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: карантин, коронавирус, спбгу, эпидемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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