Губернатор Петербурга рассказал о работе властей по борьбе с коронавирусом

Оказывалось, что работа ведется уже давно.

В субботу, 14 марта, губернатор Санкт-Петербурга уверил, что власти уже давно серьезно готовились к принятию масштабных мер против коронавируса, однако, об этом до этого момента просто не рассказывали. Эту информацию глава города сообщил на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Согласно его словам, власти провели расчет сил и средств, распределили зоны ответственности, а также скоординировали важные городские и федеральные структуры, в том числе и МЧС.

В сообщении отмечается, что сейчас важно, чтобы "каждый петербуржец поступал по совести, и все объединились в заботе о городе".

Ранее мы писали, что петербургских школьников хотят отправить на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Фото: pexels