Петербургских школьников хотят отправить на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 марта, в понедельник, Комитет по образованию Петербурга примет на совещании решение о необходимости перевести школьников на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известно, что при принятии решения Смольный учтёт позицию управления Роспотребнадзора города.
Сегодня Минпросвещения России рекомендовало всем властям регионов перевести школьников на дистанционное обучение в качестве меры безопасности для здоровья детей.
Сейчас в школах Северной Столицы обучаются 514 тысяч детей.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге коронавирусом заболела девочка, приехавшая из Австрии.
Фото: Pixabay
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И будут дети целыми днями слоняться во дворах..