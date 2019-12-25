Петербургских школьников хотят отправить на дистанционное обучение из-за коронавируса

Сейчас в школах города учатся 514 тысяч детей.

16 марта, в понедельник, Комитет по образованию Петербурга примет на совещании решение о необходимости перевести школьников на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции.

Известно, что при принятии решения Смольный учтёт позицию управления Роспотребнадзора города.

Сегодня Минпросвещения России рекомендовало всем властям регионов перевести школьников на дистанционное обучение в качестве меры безопасности для здоровья детей.

Сейчас в школах Северной Столицы обучаются 514 тысяч детей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге коронавирусом заболела девочка, приехавшая из Австрии.

Фото: Pixabay