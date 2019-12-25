В Петербурге коронавирусом заболела девочка, приехавшая из Австрии

Среди заразившихся ещё два человека.

Ещё у троих человек в Петербурге обнаружили коронавирус: среди них один ребенок.

10-летняя девочка вернулась из Австрии 7 марта. Через 3 дня её родители обратились к врачам — у ребёнка были симптомы ОРВИ.

Коронавирус также подтвердился у молодого мужчины, который приехал из Берлина 8 марта. Его госпитализировали без симптомов ОРВИ.

Ещё одна заболевшая — женщина, вернувшаяся из Франции 7 марта. Она обратилась к врачам 10 марта с симптомами ОРВИ.

Все, кто подхватил вирус, находятся в инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

Известно, что все, кто контактировал с заболевшими, также помещены на карантин.

Ранее мы сообщили, что Петербург и Ленобласть объединяются в борьбе с коронавирусом.

Фото: Pixabay