В Петербурге коронавирусом заболела девочка, приехавшая из Австрии

Ещё у троих человек в Петербурге обнаружили коронавирус: среди них один ребенок.
10-летняя девочка вернулась из Австрии 7 марта. Через 3 дня её родители обратились к врачам — у ребёнка были симптомы ОРВИ.
Коронавирус также подтвердился у молодого мужчины, который приехал из Берлина 8 марта. Его госпитализировали без симптомов ОРВИ.
Ещё одна заболевшая — женщина, вернувшаяся из Франции 7 марта. Она обратилась к врачам 10 марта с симптомами ОРВИ.
Все, кто подхватил вирус, находятся в инфекционной больнице им. С. П. Боткина.
Известно, что все, кто контактировал с заболевшими, также помещены на карантин.
Ранее мы сообщили, что Петербург и Ленобласть объединяются в борьбе с коронавирусом.
Фото: Pixabay
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