Петербург и Ленобласть объединяются в борьбе с коронавирусом

Городские власти готовят постановление о введении на территории Петербурга режима повышенной готовности.

Утром 13 марта губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко провели рабочую встречу, сообщила пресс-служба Смольного.

Главы регионов решили объединить усилия в оказании помощи горожанам и жителям области в медицинских организациях региона. Консолидация связана с распространением коронавируса. Городские власти готовят постановление о введении на территории Петербурга режима повышенной готовности для служб и органов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Более тысячи петербуржцев с подозрением на новый вирус на сегодняшний день находятся под наблюдением врачей, на карантин отправлены 234 человека. Практически все заболевшие накануне прилетели из зараженных коронавирусом стран.

Коронавирус не помеха: сотни верующих выстроились в очередь к мощам Иоанна Предтечи.

Фото: пресс-служба Смольного