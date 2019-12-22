Коронавирус не помеха: сотни верующих выстроились в очередь к мощам Иоанна Предтечи

Святыня пробудет в Петербурге до 17 марта.

В Казанском соборе сотни верующих выстроились в очередь, чтобы прикоснуться к сосуду с частицей мощей пророка Иоанна Предтечи. Святыню привезли в Петербург из Иерусалима.

Как передает "Фонтанка", рядом с мощами стоит девушка-волонтер, которая после каждого подхода пытается стирать следы от поцелуев на сосуде. Однако поспевает она далеко не за всеми.

После прикосновения к мощам прихожане продвигаются вглубь собора, чтобы дотронуться и поцеловать чудотворную икону Божией матери. Некоторые подносят детей к стеклу и прикасаются к нему лицом и губами.

Мощи Иоанна находятся в Казанском соборе с 10 марта и останутся здесь до 17 числа. Доступ к ним открыт с восьми утра и до 11 часов вечера.

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