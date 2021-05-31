Мужчина вспомнил, что брал в руки оружие.

Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить, за что задержан. Следственный комитет России опубликовал днем 31 мая запись с допроса жителя уральского города, который накануне открыл огонь из квартиры. В результате его действий пострадала девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Сейчас пациентку прооперировали. Она находится в тяжелом состоянии. Второго раненого отпустили домой после предоставления ему медицинской помощи.

На допросе в надзорном ведомстве стрелок не смог пояснить следователю о том, понимает ли он в связи с чем задержан. При этом, отвечая на уточняющие вопросы следователя, обвиняемый все же признался в том, что стрелял с балкона. Он рассказал, что помнит, как брал в руки оружие.

В настоящее время злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного ведомства. Предположительно, в момент совершения преступления мужчина был пьян. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Медики отпустили домой пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии.

Видео: СК РФ