Девятилетний ребенок - в тяжелом состоянии.

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители регионального Минздрава. Состояние девятилетней пациентки врачи находят тяжелым. На данный момент ребенок уже прооперирован ведущими хирургами местной Областной клинической больницы.

Напомним, что стрельбу из окна квартиры в Екатеринбурге вечером 30 мая открыл мужчина. Пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Силовикам удалось задержать 48-летнего подозреваемого. Мужчина был вооружен охотничьим карабином. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник пройдет через психологическую экспертизу.

Глава пресс-службы правоохранительных органов по Свердловской области Валерий Горелых заявил журналистам о том, что злоумышленника уволили из МВД более десяти лет назад. В отношении стрелка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за покушение на убийство малолетнего, а также посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Фото: Piter.tv

