Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Задержание устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчины попало на видео. Ролик разместил в социальных сетях Следственный комитет России. На кадрах видно, что силовики устроили штурм квартиры, из которой местный житель открыл огонь. Позже представители закона показали, как преступник лежит на животе в наручниках. В помещении выбиты стекла на окнах.

Напомним, что ситуация со стрельбой зафиксирована в городском районе Химмаш. Подозреваемый начал стрелять по прохожим, в результате чего пострадала девятилетняя девочка. Также ранен сотрудник Росгвардии. Оба пациента госпитализированы.

На данный момент известно, что 48-летний мужчина, вооруженный охотничьим карабином, находился под воздействием алкоголя. Подозреваемого направят на психологическую экспертизу. Следственным комитетом по региону в отношении преступника возбуждено уголовное дело за покушение на ребенка и посягательстве на жизнь представителя правоохранительного ведомства.

Кингисеппских подозреваемых в стрельбе по ребенку отпустили.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации