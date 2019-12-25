Кингисеппских подозреваемых в стрельбе по ребенку отпустили

Задержанные в Кингисеппе отец и сын покинули отделение полиции.

Двоих жителей Кингисеппа, задержанных 28 мая по подозрению в причастности к стрельбе по ребенку на детской площадки, отпустили из отделения полиции. Источники Piter.TV в правоохранительных органах сообщили, что доказательств вины обоих мужчин обнаружить не удалось, и подозрения не подтвердились. Дальнейшее расследование тревожного случая продолжается.

Уголовное дело было возбуждено по факту травмирования 10-летнего мальчика, госпитализированного с огнестрельным ранением: из его шеи была извлечена мелкокалиберная пуля. По подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны двое мужчин, жителей Кингисеппа: 67-летний отец и 45-летний сын. 28 мая при обыске по месту их жительства было обнаружено огнестрельное оружие, подходящее по данным баллистической экспертизы. Пистолет ТТ и 11 патронов к нему были признаны технически пригодными для стрельбы. Оба мужчины задержаны на двое суток, на время дополнительных соледственных действий - вплоть до избрания меры пресечения. Вменяемые им действия объединены в одно уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия и покушения на убийство.