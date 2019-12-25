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Хулиганы выстрелили в шею ребенку на детской площадке в Кингисеппе
Сегодня, 9:05
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Хулиганы выстрелили в шею ребенку на детской площадке в Кингисеппе

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Инцидентом занялся следственный отдел по городу Кингисеппу СУ СК РФ по Ленобласти.

Следовали возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 4-го апреля ребенка госпитализировали с площадки на Октябрьской улице. Мальчик пожаловался на боль в шее, там у него обнаружили инородное тело. Пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.

Полиция разыскивает злоумышленников, которые причастны к ранению ребенка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе подростки выбили окна заброшенного магазина "Семья". 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, детская площадка, рана шеи
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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