Хулиганы выстрелили в шею ребенку на детской площадке в Кингисеппе

Инцидентом занялся следственный отдел по городу Кингисеппу СУ СК РФ по Ленобласти.

Следовали возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Вечером 4-го апреля ребенка госпитализировали с площадки на Октябрьской улице. Мальчик пожаловался на боль в шее, там у него обнаружили инородное тело. Пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.

Полиция разыскивает злоумышленников, которые причастны к ранению ребенка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе подростки выбили окна заброшенного магазина "Семья".

Фото: Piter.TV