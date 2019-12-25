Хулиганы выстрелили в шею ребенку на детской площадке в Кингисеппе

Следовали возбудили уголовное дело по факту травмирования 10-летнего мальчика на детской площадке в Кингисеппе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Вечером 4-го апреля ребенка госпитализировали с площадки на Октябрьской улице. Мальчик пожаловался на боль в шее, там у него обнаружили инородное тело. Пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.
Полиция разыскивает злоумышленников, которые причастны к ранению ребенка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гатчинском районе подростки выбили окна заброшенного магазина "Семья".
Фото: Piter.TV
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