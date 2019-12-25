Мужчине оказана медпомощь.

Медики отпустили домой пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге сотрудника Росгвардии. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление регионального Минздрава. Врачи уточнили, что пациент был ранен в ногу по касательной. Ему оказана помощь.

Росгвардейцу оказана медпомощь в травматологической больнице №36, и он отпущен домой. источник агентства

На данный момент в реанимационном отделении находится девятилетняя девочка, также пострадавшая после того, как мужчина открыл огонь из окна квартиры. Ее прооперировали. Состояние ребенка остается тяжелым. На данный момент против стрелка возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан силовиками.

Фото: Piter.tv