Пентагон: истребитель США сбил турецкий беспилотник в небе над Сирией

Патрик Райдер рассказал о работе ВС США в Хасеке.

Официальный представитель американского оборонного министерства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер подтвердил, что истребитель Пентагона сбил турецкий беспилотник в небе над сирийским пространством. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Эксперт уточнил, что войска США зафиксировали объект около 07:30 утра по местному времени. По данным военнослужащих, беспилотники совершали удары по окрестностям Хасеке.

Некоторые из этих ударов пришлись по территории оперативной зоны США, это было примерно в одном километре от сил США, которые переместились в бункеры. Примерно в 11:30 турецкий БПЛА вновь оказался. Уомандование сочло беспилотник потенциальной угрозой, и истребители F-16 сбили его примерно в 11:40. Патрик Райдер, пресс-секретарь США

Эксперт добавил, что никто из представителей Вооруженных США не пострадал. В Пентагоне не считают, что Анкара намеренно целилась по американским силам.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now