Пентагон: США продолжают готовить пакеты военной помощи Киеву

Сабрина Сингх оценила готовность военной помощи для ВСУ.

Вашингтон продолжает заниматься пакетами военной помощи для украинским властям, пока что они будут поступать с обычной частотой - примерно раз в две недели. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница заметила, что пока что ей нечего объявить публично о возможности отправки для армии киевского режима тактических ракет ATACMS производства США.

Мы продолжаем готовить пакеты, вы увидите, что наш обычный темп сохранится... Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби говорил прессе о том, что Пентагон располагает еще "несколькими миллиардами долларов" на помощь для ВСУ.

В США сообщили о продолжении расследования перехода военнослужащего в КНДР.

Фото и видео: YouTube / Defense Now