В США сообщили о продолжении расследования перехода военнослужащего в КНДР

Сабрина Сингх оценила дальнейшую судьбу Трэвиса Кинга.

Американское министерство по обороне продолжает расследование причин перехода военнослужащего США Трэвиса Кинга на территорию Северной Кореи. В настящее время сам молодой человек все еще остается в госпитале а штате Техас. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного ведомства страны Сабрина Сингх.

Что касается того, почему он пересек границу с КНДР, какова была его мотивация, то расследование продолжается. Я предлагаю дождаться его результатов. Он пройдет медицинский осмотр, определят эмоциональное состояние и психологическое здоровье. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним,тчто власти в Пхеньяне передали через Китай американским властям рядового Сухопутных войск Вооруженных сил США Трэвиса Кинга. Иностранец 18 июля незаконно пересек межкорейскую границу в контрольно-пропусном пункте Пханмунджом. В качестве причины темнокожий военнослужащий назвал "антипатию к бесчеловечному отношению и расовой дискриминации в рядах ВС США".

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Фото и видео: YouTube / Defense Now