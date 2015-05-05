Пентагон попросил Конгресс избежать шатдауна

Сабрина Сингх заметила, что тысячи военнослужащих будут отправлены в отпуск без содержания.

Американское оборонное министерство просит местный Конгресс сделать все возможное для избежания приостановки работы федерального правительства страны (шатдауна), так как такая ситуация станет худшим вариантом развития событий для функционирования Пентагона. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного ведомства страны Сабрина Сингх. Чиновница добавила, что во время шатдауна сотрудники ведомства вынуждены будут работать без заработной платы, а сотни и тысячи гражданских служащих отправятся в неоплачиваемый отпуск.

Конгресс на двухпартийной основе должен работать, чтобы избежать приостановки работы правительства и принять бюджет. Шатдаун - это худший сценарий для оборонного ведомства. Сабринаи Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сингх добавила, что руководство Пентагона просит Конгресс США выполнять свою работу и финансировать федеральное правительство.

В Пентагоне заявили, что военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает.

Фото и видео: YouTube / Defense Now