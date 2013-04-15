В Пентагоне заявили, что военнослужащим США в Нигере ничего не угрожает

Сабрина Сингх оценила ситуацию с безопасностью в африканской стране.

Американское оборонное министерство в Вашингтоне не видит каких-либо угроз для своих военнослужащим на территории африканского государства Нигер. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Чиновница добавила, что передислокация Вооруженных сил США в этой стране проводится в качестве одной из мер по безопасности и предосторожности. Она добавила, что позиция профильного ведомства по обстановке не изменилась и военные рассчитывают на то, что ситуация будет урегулирована мирным путем.

Нет никакой предполагаемой угрозы для американских войск и никакой угрозы насилия на местах. Это просто мера предосторожности. Поэтому сейчас мы, Минобороны, занимаемся тем, что передислоцируем часть наших военнослужащих и часть наших активов. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Дополнительно Сабрина Сингх ответила на вопрос СМИ о том, зачем нужно было передислоцировать войска внутри страны, если им ничего не угрожает. В Пентагоне напомнили, что на авиабазе в Агадесе "военнослужащим будет безопаснее". В текущий момент из Нигера уходят американские военнослужащие и подрядчики, в которых нет острой необходимости.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now