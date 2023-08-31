В новый пакет военной помощи США Украине не вошли кассетные боеприпасы

Сабрина Сингх оценила дополнительную поддержку для ВСУ со стороны США.

Новый пакет американской военной помощи Вооруженным силам Украины не включает в себя кассетные боеприпасы. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя министерства по обороне США Сабрина Сингх.

Что касается включения DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, боеприпасы двойного назначения) <...> то ответ - нет. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что ранее администрация при президенте Джо Байдене сообщила о дополнительном пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В этот перечень войдут ракеты AIM-9M для средств ПВО, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin, свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, санитарный транспорт.

В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины достаточно до конца сентября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now