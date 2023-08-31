В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины достаточно до конца сентября

Сабрина Сингх пообещала уточнить информацию позже.

Американское министерство по обороне рассчитывает, что денежных средств для оказания военной помощи украинским властям хватит как минимум до конца сентября, но в дальнейшем Пентагон ждет одобрения нового запроса Конгрессом США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя профильного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница точно не смогла рассказать о том, сколько именно ресурсов осталось на эти цели у Пентагона. Она пообещала СМИ уточнить сведения.

Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года. Но, как вы знаете, в Конгресс направлен запрос на дополнительный пакет помощи, и мы надеемся, что он будет одобрен. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now