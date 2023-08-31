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В Пентагоне заявили, что средств для поддержки Украины достаточно до конца сентября

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Сабрина Сингх пообещала уточнить информацию позже.

Американское министерство по обороне рассчитывает, что денежных средств для оказания военной помощи украинским властям хватит как минимум до конца сентября, но в дальнейшем Пентагон ждет одобрения нового запроса Конгрессом США. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя профильного ведомства Сабрина Сингх. Чиновница точно не смогла рассказать о том, сколько именно ресурсов осталось на эти цели у Пентагона. Она пообещала СМИ уточнить сведения.

Мы уверены, что у нас достаточно денег, чтобы обеспечить потребности Украины до конца финансового года. Но, как вы знаете, в Конгресс направлен запрос на дополнительный пакет помощи, и мы надеемся, что он будет одобрен.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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