Пентагон: Остин доверяет выводам о непричастности противников к "гаванскому синдрому"

Сабрина Сингх прокомментировала информацию спецслужб об "акустической атаке" на госслужащих США.

Американский министр по обороне Ллойд Остин доверяет выводам национальной разведки о непричастности противников Вашингтона к предполагаемым случаям "гаванского синдрома" у государственных служащих США, находящихся за границей. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, согласен ли шеф ведомства со спецслужбами в вопросе того, что ответственность зарубежных представителей за аномальные медицинские инциденты крайне маловероятна.

У министра есть уверенность в разведывательном сообществе, и оно продолжает вырабатывать свою оценку. Расследование продолжается, так что не буду сейчас говорить на эту тему. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх пояснила прессе, что не может подтвердить достоверность сведений о выявлении симптомов "гаванского синдрома" у еще 11 членов американской межведомственной передовой группы. В этом списке находятся девять военнослужащих, которые подготавливали в 2021 году рабочий визит вице-президента США Камалы Харрис в Ханой.

В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Associated Press