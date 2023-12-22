В Пентагоне не знают, какое конкретно здание было атаковано в Сирии

Сабрина Сингх прокомментировала новую воздушную атаку Израиля по Сирии.

В Пентагоне прокомментировали удар, нанесенный Израилем по консульству Ирана в Дамаске. Чиновник рассказали о том, что не могут сейчас обозначить, какое конкретно здание было атаковано, но, тем не менее, в США отметили, что Вашингтон не поддерживает атаки на дипломатические объекты. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх.

Я не знаю, что это был за объект... у меня нет подробной информации о том, что это было за здание, но мы не поддерживаем атаки на дипломатические объекты. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Напомним, что в понедельник вечером сирийское министерство по обороне сообщило об авиационном ударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в Дамаске. В здании иностранного консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари. Тот в ходе инцидента не пострадал. Согласно официальному заявлению от сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара оказалось полностью разрушено.

Пентагон не подтверждает утверждения об использовании РФ спутниковых снимков компаний США.

Фото и видео: YouTube / Associated Press