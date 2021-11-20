В Сирии боевики обстреляли военную колонну России

Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор.

В Сирии боевики обстреляли военную колонну Вооруженных сил России. Согласно информации от местных журналистов, силовики попали в засаду на территории провинции Дейр-эз-Зор. Группа солдат держала направление на авиабазу, находящуюся в городе Камышлы. В настоящее время организаторы атаки неизвестны. нападение зафиксировано в районе населенного пункта Эль-Хусейния, находящегося под контролем курдов. Известно, что на пути следования колонны боевики начали жечь автомобильные шины. Это позволило им заблокировать проезд по участку. Военным из РФ пришлось объезжать препятствие из-за которого они попали в ловушку.

По данным издания "Авиа.про", несколько часов назад российский военный вертолёт, на борту которого находились как минимум трое россиян, попал под обстрел террористов. Борт осуществлял сопровождение колонны. Его обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и автоматов.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно и слышно, что по российскому летательному аппарату ведётся огонь одиночными выстрелами и очередями.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела ВСУ.

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