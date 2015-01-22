Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела ВСУ

Военнослужащие Киева разрушили дом жительницы ЛНР.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирной жительницы в результате обстрела Вооруженных сил Украины неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом рассказала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница заметила, что устанавливаются должностные лица, причастные к приказу об использовании запрещенных средств и методов ведения войны против гражданского населения.

Следствие зафиксировало, что 19 ноября военные ВСУ массированно обстреляли жилые здания и инфраструктуру села Долгое, находящееся в Славяносербском районе самопровозглашенной Луганской народной республики. Пострадала 47-летняя жительница. ВСУ разрушили ее дом. По факту произошедшего ведется дело по части 1 статьи 356 УК РФ.

Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте. Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ

В СК РФ объяснили, что украинские военнослужащие нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке региона, а также Меморандум к нему и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, включая Дополнительный протокол II.

Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

