Украинские военные провели учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом

ВСУ отразили атаку со стороны условного противника.

Украинские военные провели батальонные тактические учения с боевой стрельбой на полигоне вблизи границы с Крымом. Об этом сообщается на официальной странице на Facebook пресс-службы командования объединенных сил Вооруженных сил Украины. Специалисты уточнили, что в маневрах принимали участие силы авиации.

На одном из полигонов боевой подготовки, у административной границы с временно оккупированной территорией, состоялись учения с боевой стрельбой. Задействован батальон морской пехоты, усиленный танковой ротой и подразделением вертолетов армейской авиации. пресс-служба ВСУ

Военнослужащие уточнили, что сценарий мероприятий подразумевал отпор со стороны передового подразделения от морской пехоты условного противника, которая прорывала оборону ВСУ. При поддержке авиации наземные силы сделали невозможным продвижение противника. Учения прошли успешно.

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Фото: Facebook / Командування об"єднаних сил ЗС України

