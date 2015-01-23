В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли четыре человека

Вячеслав Гладков указал на трагедию в регионе из-за обстрела со стороны армии киевского режима.

На территории Белгородской области 4 человека погибли, еще 24 ранены за прошедшие сутки в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале.

Страшный вчера день был для всей Белгородской области. 4 человека, мирных жителя, погибли от агрессии ВСУ, 24 мирных жителя получили ранения. Вячеслав Гладков, глава региона

Ранее система противовоздушной обороны России сбила беспилотник Вооруженных сил Украины над городом Старый Оскол в Белгородской области. В результате попытки атаки дрона противника пострадала местная жительница. Женщине с резаной раной стопы бригада скорой медицинской помощи оказала поддержку на месте, но от госпитализации пациентка отказалась. Власти по региону уточнили, что из-за падения осколков в трех частных домах оказались выбиты окна, а также посечены кровли, фасады и заборы. Дополнительно повреждения получил один легковой автомобиль.

Батальон "Барс-Белгород" приступает к охране важных объектов инфраструктуры.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков