Батальон "Барс-Белгород" приступает к охране важных объектов инфраструктуры

Вячеслав Гладков указал на работу добровольцев в регионе.

Добровольцы из отряда "Барс-Белгород" с первого октября приступают к своим обязанностям по охране особо важных объектов инфраструктуры Белгородской области. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник указал подписчикам в социальных сетях на то, что бойцы действуют под руководством опытных инструкторов. Глава региона рад, что к проекту подключаются известные люди. В частности, контракт подписал депутат областной думы и замполит Валуйского батальона самообороны Сергей Попов.

Уверен, что его пример станет образцом для многих мужчин. Продолжаем формирование батальона "Барс-Белгород", который с сегодняшнего дня приступает к выполнению уже боевой задачи. Вячеслав Гладков, глава региона

Российское министерство по обороне упоминало, что в задачи созданного формирования входят охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры на приграничной территории страны, борьба с дронами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации мирного населения, а также обеспечение режима КТО.

Белгородские власти наградят семейную пару, спасшую раненого при атаке ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков