Вячеслав Гладков раскрыл подробности спасения человека из Ясных Зорь.

Администрация белгородской области наградит семейную пару, которая спасла незнакомого человека, получившего тяжелые ранения после атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел на территории местного поселка Ясные Зори. Соответствующее заявление сделал губернатор Вячеслав Гладков в собственном Telegram-канале. Российский чиновник выразил благодарность жителям приграничного района за проявленное мужество и самоотверженность.

Были ранены два человека. Проезжающая семейная пара спасла одного из них, который получил особо тяжелые ранения, доставили его в больницу. Я благодарен всем жителям приграничья за мужество, самоотверженность. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что недалеко от населенного пункта Ясные Зори армия киевского режима при поддержке дронов атаковала автобус. Пострадавшими стали двое гражданских. Одного мужчину с множественными осколочными ранениями руки и обеих ног бригада скорой помощи направила в городскую больницу под номером два. Второй пациент с ожогами лица, множественными осколочными ранениями головы и переломом плеча на попутном транспорте был доставлен в Октябрьскую ЦРБ.

Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков