Гладков сообщил о получении станций РЭБ для школьных автобусов

В Белгородской области рассказали о мерах по защите детей от ударов ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в видеосообщении, опубликованном в собственном Telegram-канале, о получении 55 новых станций радиоэлектронной борьбы. Эти устройства будут установлены на школьные автобусы, которые ходят в приграничных с Украиной районах российского региона. Чиновник заметил, что в ближайшее время он уведомит в социальных сетях о том, что транспортные средства с РЭБ начали работу и вышли на рейсы.

Получили 55 станций РЭБ, которые, начиная с сегодняшнего дня, будем устанавливать на школьные автобусы, которые работают в Волоконовском, Валуйском, Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах и округах. Вячеслав Гладков, глава региона

В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадали восемь человек.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков