ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

По разным источникам, авиаудар состоялся по Латакии или Идлибу.

Воздушно-космические силы России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии. Об этом сообщили журналисты из Jerusalem Post. Они рассказали, что военные атаковали провинцию Латакия после того, как боевики подорвали российско-турецкую колонну в Идлибе.

О бомбардировке территории военными сообщили местные жители. В Telegram-канале "Вестник Дамаска" отметили, что об уроне информации нет. В СМИ уточнили, что авиаудары нанесены по населенному пункту Бенин, расположенной на юге провинции Идлиб.

Напомним, что 14 июля стало известно о подрыве самодельного взрывного устройства на пути следования колонны российских и турецких военных. Фугас сработал несвоевременно, что позволило избежать больших потерь. Известно, что со стороны РФ легкие ранения получили трое военнослужащих.

Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА.

Видео: Telegram/ Вестник Дамаска