Силовики обследовали все мосты Петербурга после сообщения о возможном подрыве

В Петербурге проверили более 300 мостов.

Утром 5 октября в службу 112 обратилась жительница Московской области, которая рассказала о сообщении от неизвестного о планах взорвать мост в Санкт-Петербурге. Информацию опубликовал телеканал "78.ru".

По словам источника, злоумышленник упомянул "38-й мост", но на карте города такого объекта не существует. После получения сообщения экстренные службы совместно с правоохранительными органами провели обследование всех мостов города.

В течение полутора часов специалисты осмотрели 312 переправ. Опасных предметов обнаружено не было. Силовые структуры рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по факту ложного сообщения о готовящемся взрыве.

Фото: пресс-служба Смольного