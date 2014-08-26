Подростка арестовали в Петербурге за попытку поджечь локомотив на станции

Суд отправил в СИЗО 17-летнего фигуранта дела о готовившемся теракте.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу 17-летнего Даниила, которого обвиняют в покушении на теракт. Об этом 25 сентября сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

По данным следствия, подросток действовал вместе с неустановленным лицом по имени Пётр. Молодые люди договорились о поджоге тягового локомотива на станции Кушелевка. Вечером 23 сентября обвиняемый попытался реализовать задуманное.

Довести план до конца он не смог — машинист и помощник заметили его и пресекли действия. Несовершеннолетнего задержали 24 сентября. В тот же день ему предъявили обвинение. Суд оставил его под стражей до 23 ноября. Защита просила изменить меру пресечения и передать Даниила под присмотр родителей, однако ходатайство не было удовлетворено.

Фото: Piter.TV