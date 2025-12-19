Ладожский мост оказался под угрозой остановки движения на Неве

Депутат предупредил о возможном закрытии Ладожского моста из-за износа.

Законодательное собрание Ленинградской области планирует обратиться к вице-премьеру России Марату Хуснуллину с просьбой о федеральном финансировании реконструкции Ладожского моста.

С инициативой выступил депутат регионального парламента Михаил Коломыцев. Он заявил о критическом техническом состоянии моста через Неву, который был введен в эксплуатацию в 1983 году. По словам депутата, при проектировании переправы не учитывались современные транспортные нагрузки. Нормативная пропускная способность моста составляет 14 тысяч автомобилей в сутки, фактический поток достигает около 60 тысяч машин, а в летний период увеличивается до 84 тысяч.

С 28 января на Ладожском мосту введены ограничения движения в связи с началом ремонтных работ. Из четырех полос открыты две. Ограничения, по имеющимся данным, сохранятся как минимум до марта.

Коломыцев отметил, что мост имеет значение не только для Кировского района Ленинградской области. Сооружение обеспечивает транспортную связь между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, а также используется для сообщения с Карелией, Мурманской и Вологодской областями.

Депутат указал, что эксплуатация моста в условиях постоянной перегрузки привела к ускоренному износу конструкций. В обращении говорится о повреждениях несущих элементов и разводного механизма. По оценке парламентария, текущий ремонт не устраняет дефекты, влияющие на несущую способность сооружения. В перспективе это может привести к полной утрате работоспособности моста и необходимости его закрытия. В качестве одного из решений депутат предложил строительство моста-дублера рядом с существующим сооружением. По его словам, в ФКУ "Упрдор Северо-Запад" ему устно подтвердили техническую возможность реализации такого проекта.

По информации Коломыцева, работы на верхней части Ладожского моста запланированы до ноября 2026 года. После этого ремонт может перейти к опорам, что означает сохранение ограничений для движения автомобилистов до конца осени 2026 года.

Фото: Комитет по транспорту Ленобласти