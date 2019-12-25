Сирийский блокпост готов уничтожить конвой из США, если он еще раз приблизится к военным.

Опубликовано видео инцидента между военным США и офицером САА. Местные СМИ разместили в социальных сетях ролик, на котором офицер правительственных сил страны предупреждает американского военнослужащего о том, что если патруль будет замечен в регионе еще раз, то его ликвидируют.

Авторы ролика отметили, что сирийское командование три раза пыталось предупредить военных из США о том, что их конвой не может пройти через блокпост. В очередной раз американская колонна предприняла попытку пересечь участок. На этот раз американский переводчик был предупрежден о том, что уже завтра при повторении подобного инцидента военные будут атакованы.

Известно, что после столкновения с сирийским блокпостом американцам пришлось вернуться на базу. В Сирии напомнили, что военные из США незаконно находятся на территории страны, при этом они нарушают международные правила.

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии.