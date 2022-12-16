СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров

Подозреваемый задержан.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после нападения осужденного на конвоиров. Соответствующий инцидент произошел в здании Карабашского городского суда, расположенного в Челябинской области. В результате атаки пострадали двое полицейских из Межмуниципального отдела МВД "Кыштымский". Позже оперативники задержали 40-летнего подозреваемого. Специалисты пояснили, что мужчина напал на сотрудников после оглашения ему обвинительного приговора. Он ударил металлическим предметом одного из пострадавших, а затем попытался атаковать второго. Представителям правопорядка пришлось использовать огнестрельное оружие. В настоящее время один из сотрудников полиции госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статьей 313 УК РФ (побег из под стражи). пресс-служба СК РФ

СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Балашихе.

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