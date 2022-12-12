СК возбудил уголовное дело из-за пожара в ТЦ в Балашихе

Осмотр и экспертиза планируются после ликвидации огня.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за пожара в ТЦ "Стройпарк" в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 12 декабря в экстренные службы поступила информация о возгорании возле здания ТЦ, в результате которого огонь перекинулся на первый этаж здания. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется.

В пресс-службе СК отметили, что следователи устанавливают причины и обстоятельства, которые привели к пожару. Осмотр и экспертиза планируются после ликвидации огня.

Ранее мы сообщали, что в Балашихе загорелся ТЦ "Стройпарк".

Видео: Telegram / SHOT