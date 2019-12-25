Новая сцена "Мейерхольд" открылась в День города в Балашихе

Площадку будут использовать для проведения культурных мероприятий.

В Вишняковском лесопарке Балашихи открыли новую театральную сцену имени Всеволода Мейерхольда. Артисты впервые выступили на новой площадке в День города, сообщил 360.ru.

В рамках фестиваля "Наш Мейерхольд" горожанам показали перформанс "Доктор Дапертутто", посвященный сценическому образу, который режиссер создал в начале карьеры. Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что этот спектакль стал одним из самых красивых мероприятий Дня города.

Новую сцену создали по мотивам одной из неосуществленных декораций режиссера. С 1926 по 1939 год Мейерхольд жил на даче в Горенках, где готовил постановки и встречался с Маяковским, Шостаковичем и другими известными деятелями культуры.

Режиссер фестиваля Алексей Франдетти подчеркнул, что постановку репетировали специально для открытия площадки. В ней приняли участие солисты Большого театра, артисты Театра Станиславского и Немировича-Данченко и симфонический оркестр.

Ранее мы сообщали, что в Озерках открылся центр, где будут сохранять культуру финно-угорских народов.

Фото: пресс-служба городского округа Балашиха